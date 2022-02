Reggio Calabria: conclusi i lavori del Congresso della UST Cisl

7 Febbraio 2022 09:44

Si sono conclusi i lavori dell’XI Congresso della UST Cisl della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Si sono conclusi i lavori dell’XI Congresso della UST Cisl della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il tema “Esserci per Cambiare – Persona, lavoro, partecipazione, legalità” ha stimolato il dibattito tra i delegati e gli invitati, provocando una attenta riflessione sulla grave crisi economica e sociale che il territorio metropolitano reggino sta vivendo e sulle soluzioni che devono essere praticate. Il documento congressuale conclusivo, condividendo le scelte che la Cisl, guidata dal Segretario generale Luigi Sbarra, sta operando a livello nazionale, sollecita l’impegno delle Istituzioni locali, regionali e del Governo a dare effettiva priorità al Sud, realizzando un moderno sistema di infrastrutture stradali e ferroviarie, al fine di creare reali condizioni di uguaglianza rispetto all’intero paese a partire da adeguati servizi di mobilità. Il Congresso ha confermato la necessità di valorizzare il Porto di Gioia Tauro e di dare avvio alla Zes per trasformare l’infrastruttura in una reale opportunità di sviluppo economico per l’intera Calabria. I Delegati hanno altresì richiamato l’urgenza indifferibile di creare un sistema sanitario effettivamente in grado di offrire servizi adeguati ai bisogni della collettività, considerate le gravissime carenze che durante la pandemia sono ulteriormente emerse. Da ultimo, è stata unanimemente condivisa l’urgenza di recuperare alla legalità ogni dinamica sociale, politica ed economica e di investire su progetti di integrazione, formazione e welfare, per costruire una comunità inclusiva e accogliente in grado di attrarre e agevolare investimenti produttivi che possano finalmente invertire il trend negativo economico e l’emorragia demografica in atto, a causa del flusso inarrestabile di giovani che abbandonano la Calabria in cerca di occupazione. Il dibattito è stato concluso dall’intervento della Segretaria confederale nazionale Daniela Fumarola. Al termine dei lavori, ai quali ha partecipato il Segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo, è stato eletto il Comitato esecutivo, così composto: Arcadi Maria, Giuseppe Cadile, Francesco Canino, Tommaso Caloiero, Giovanni Calogero, Giuseppe Chiarolla, Ottavio De Luca, Giuseppe Federico, Domenico Giordano, Francesco Giunta, Pompeo Greco, Fortunato Lopapa, Pasquale Loiacono, Giuseppe Moio, Giuseppe Rodà, Romolo Piscioneri, Consolato Santacaterina e Sera Vincenzo, integrati dalla neo-eletta Coordinatrice donne Nausica Sbarra.

Inoltre, sono stati designati al Consiglio generale ragionale della USR Cisl Rosy Perrone, Romolo Piscioneri e Nicola Coniglio.