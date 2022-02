Reggio Calabria, Comune e Gruppo AZ insieme contro la violenza sulle donne: l’Assessore Angela Martino presenta l’iniziativa insieme al direttore dell’Ipercoop Barillà

9 Febbraio 2022 12:50

Reggio Calabria: l’importante iniziativa contro la violenza sulle donne è stata presentata questa mattina dall’Assessore Angela Martino e dal direttore dell’Ipercoop di Porto Bolaro, Emauele Barillà

Si è svolta questa mattina presso Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, la presentazione dell’iniziativa contro la violenza sulle donne in collaborazione tra Comune e Gruppo AZ. L’iniziativa coinvolge i punti vendita Coop e Ipercoop e negli scontrini fiscali verrà inserito il numero antiviolenza, 1522, per un mese. Il numero sarà attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile gratuitamente in tutta Italia sia da rete fissa che mobile.

L’iniziativa è stata illustrata dall’Assessore comunale alle Attività produttive e Politiche di genere, Angela Martino e dal direttore del punto vendita Ipercoop del Centro commerciale Porto Bolaro, Emanuele Barillà che ne hanno spiegato i dettagli.