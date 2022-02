Reggio Calabria, la guerra in Ucraina innesca la corsa al pieno: colonnine prese d’assalto [FOTO]

24 Febbraio 2022 21:54

Reggio Calabria, stazioni di servizio prese d’assalto in serata: centinaia di cittadini in fila per fare il pieno in vista dell’aumento dei prezzi dei carburanti

Le colonnine di rifornimento carburante sono letteralmente prese d’assalto questa sera a Reggio Calabria, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina che inevitabilmente ha determinato un boom dei prezzi del petrolio che nei prossimi giorni si ripercuoterà ulteriormente alle pompe, già in crescita significativa negli ultimi mesi. Con ogni probabilità verrà superato il record assoluto storico di Settembre 2012. Per questo i cittadini stanno cercando di anticipare l’aumento dei prezzi, per risparmiare qualche euro su un pieno: sembra di rivedere le stesse scene di due anni fa, quando con lo scoppio della pandemia venivano presi d’assalto i supermercati per scorte alimentari in vista della temuta epidemia.