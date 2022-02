Reggio Calabria, le colonne di Opera si inclinano causa vento: “la coperta del falconatesimo si dimostra corta, sarebbe bastato conoscere il territorio”

4 Febbraio 2022 11:02

Nuovo Fronte Politico commenta con ironia la situazione relativa a Opera di Tresoldi, transennata perché il vento ha inclinato due colonne: “non serve essere un architetto, o uno scienziato professionista, per comprendere l’elevata esposizione dell’area al vento. Sarebbe stata sufficiente una minima confidenza con il territorio; forse un requisito trascurabile per i fenomeni della politica reggina”

Fa discutere la situazione relativa alla chiusura delle colonne di Tresoldi, due di queste “barcollanti” causa vento. La zona è stata transennata per evitare pericoli. Nuovo Fronte Politico ha voluto dire la sua, attraverso una nota, stuzzicando l’Amministrazione Comunale. Il movimento ha anche affisso uno striscione con su scritto: “Via col vento”, come si può vedere dall’immagine in evidenza dell’articolo.

“Gli amministratori della gaudente Reggio Calabria, sempre motivati dalla frenesia di voler stupire ad ogni costo, attirano sovente l’attenzione dei cittadini tramite proclami e un cospicuo numero di inaugurazioni – si legge nella nota – Opera di Tresoldi, il tempo stilizzato installato sul Lungomare, è stata incensata come suggello di una sensibilità culturale in memoriam della classe dirigente. Letteralmente, il radicamento dell’ostentazione. Tuttavia, come da copione, la coperta del falcomatesimo si dimostra troppo corta, giacché due colonne si sono inclinate, perdendo un accenno di equilibrio, per ragioni legate – probabilmente – alle consuete inadempienze e alla scelta poco brillante del luogo. Non serve, infatti, essere un architetto, o uno scienziato professionista, per comprendere l’elevata esposizione dell’area al vento. Sarebbe stata sufficiente una minima confidenza con il territorio; forse un requisito trascurabile per i fenomeni della politica reggina. Se è Oslo non è da meno, quindi, Pisa può soltanto nascondersi dinanzi alla supremazia progettuale e alla lungimiranza dei nostri rappresentanti. Il quadro sembra completo. Manca soltanto l’epilogo, ovvero, il corredo di giustificazioni proferite puntualmente dal Palazzo. Attendiamo fiduciosi”.