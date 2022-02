21 Febbraio 2022 19:51

Reggio Calabria, città invasa dalla Processionaria: nidi di processionaria nella piazzetta ad Archi Cep. Un lettore: “da due settimane attendiamo che vengano a bonificare”

Nidi di processionarie si annidano in varie zone di Reggio Calabria. Dopo l’articolo di questa mattina, una nuova segnalazione è giunta grazie ad un cittadino: “sono due settimane che attendiamo che vengano a bonificare in piazzetta ad Archi Cep dove ci sono nidi di processionaria e vi sono bambini che giocano e anziani seduti che parlano. Sono stati stanziati dalla regione 4 milioni di euro per questo servizio ma non viene fatto nulla. In alto le FOTO.