5 Febbraio 2022 10:13

Nel giro di pochi minuti le fiamme hanno divorato l’appartamento, non lasciando scampo al ragazzo

Tragedia nella notte a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. Un furioso incendio è divampato all’interno di un’abitazione, per cause ancora in corso di accertamento, ed ha provocato la morte di un giovane (30 anni) rimasto bloccato in casa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i soccorritori del 118.