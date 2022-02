Reggio Calabria, ancora fitto il mistero sulla morte di Madalina Pavlov: martedì 14 febbraio il caso sarà approfondito su Rai 1

12 Febbraio 2022 13:00

La madre Agafia Cutulencu e l’avvocato Giuseppe Gentile saranno ospiti della trasmissione televisiva “Storie italiane”

Giorno 14 febbraio 2022 la trasmissione televisiva “Storie italiane” in diretta su Rai 1 nella mattinata si occuperà del caso della morte della giovane Madalina Pavlov, morta in circostanze misteriose a Reggio Calabria la sera del 21 settembre 2012, precipitata dal terrazzo di un immobile. In studio sarà ospitata la Signora Agafia Cutulencu, madre di Madalina, ed il proprio difensore, l’Avvocato Giuseppe Gentile del Foro di Reggio Calabria. Il legale, con proprie indagini difensive basate sull’ausilio di sofisticate e innovative tecnologie, sta cercando di giungere ad una soluzione del caso, al fine di stabilire se realmente la morte della Pavlov sia un suicidio o omicidio, il punto esatto in cui la ragazza si fosse trovata prima di precipitare ma principalmente cosa fosse successo il pomeriggio del 21 settembre 2012, prima della sua morte.

Come si legge in una nota diffusa dello stesso avvocato, “il caso non è ufficialmente archiviato in quanto è stato riaperto nell’anno 2019 a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, a seguito della quale il GIP dispose lo svolgimento di ulteriori indagini. Giorno 8 febbraio 2022 il difensore e la madre della Sig.ra Pavlov, Agafia Cutulencu, sono stati ricevuti dal PM Dott. Cappelleri presso la Procura di Reggio Calabria, il quale sta procedendo ad effettuare ulteriori indagini seguendo un’intuizione dell’Avv. Gentile e dei propri consulenti (il tecnico di parte Raimondo Tripodi nonché il team forense Crime Analyst Team coordinato dalla Dott.ssa Mary Petrillo, psicologa e criminologa, insieme a Rossana Putignano e Aida Francomacaro psicologhe forensi)”.