Reggio Calabria, la testimonianza di una cittadina: “mia nonna abbandonata per ore su una barella del pronto soccorso senza coperte in condizioni critiche, questo sistema malato deve cambiare”

1 Febbraio 2022 18:23

Reggio Calabria, una cittadina racconta un caso di malasanità vissuto ieri dalla nonna

Una cittadina di Reggio Calabria, ci ha inviato una testimonianza sulle tristi vicissitudini accorse alla nonna presso il pronto soccorso del GOM di Reggio Calabria. Ecco la lettera di Alessandra: “Buonasera, scrivo alla Vostra redazione per dare voce all’ennesimo caso di malasanità negli ospedali reggini. Voglio raccontare a cosa può andare incontro oggi, un paziente che, “ai tempi del covid”, necessita di cure sanitarie.

Ieri mattina, mia nonna Plutino Vittoria, anni 82, ricoverata presso l’ospedale di Melito Porto Salvo a causa di problemi inerenti colecisti e polmoni (successivamente spostata in reparto covid avendo contratto il virus in corsia) veniva trasferita dal nosocomio di Melito P. Salvo (privo di un reparto di rianimazione) – al Gom Di Reggio Calabria, per peggioramento delle condizioni di salute.

Trasportata col 118 intorno alle 12.30, viene letteralmente “parcheggiata” per ore su una barella del pronto soccorso in attesa di un altro tampone, priva di ogni indumento oltre alla maglia del pigiama, spogliata oltre che degli indumenti anche della dignità umana che ogni essere umano dovrebbe preservare.

Nello sconcerto di noi familiari davanti a quella scena agghiacciante, ed essendoci negata ogni spiegazione a riguardo o notizia sul suo stato di salute, siamo costretti a sollecitare l’intervento delle forze dell ordine.

Sarà solo al loro arrivo, che ci viene riferito che l’ospedale era privo di coperte (!!!) e che il personale medico era impegnato altrove.

Pertanto, seppur nell incredulità, abbiamo prontamente e personalmente provveduto all’acquisto di una coperta, ed atteso per ore di parlare con qualcuno.

Il tutto invano fino alle ore 19.00, quando il portantino sposterà la barella dal pronto soccorso a destinazione a noi sconosciuta.

Ci tengo a ribadire che stiamo parlando di una persona in condizioni critiche, lasciata lì al freddo e senza cure di alcun tipo.

Saremo messi a conoscenza di dove si trovasse solo alle 20.30, quando il medico del reparto ci chiederà informazioni sull’anamnesi, poiché arrivata priva di qualsiasi documentazione.

Alla luce dei fatti è facile dare la colpa al covid, alla carenza di personale, alle emergenze quotidiane…

Ma nulla e dico nulla, può giustificare quanto accaduto.

Se scrivo a Voi è perchè sono convinta che sia necessario denunciare con ogni mezzo la gravità di questi fatti. Rimanere in silenzio significherebbe essere complici di questo sistema malato e inadeguato ormai da troppo tempo.

Vi ringrazio anticipatamente se pubblicherete l articolo e rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti, Alessandra” .