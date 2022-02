Reggio Calabria, cadono pezzi di cornicioni in via Itria: intervengono polizia municipale e vigili del fuoco [GALLERY]

23 Febbraio 2022 10:53

Cadono pezzi di cornicioni in via Itria: polizia municipale e vigili del fuoco intervengono per mettere in sicurezza la zona

Via Itria, una delle principali arterie della periferia di Reggio Calabria, che interseca il viale Calabria costeggiando il Parco Commerciale “Le Ninfee”, è rimasta paralizzata per un po’ di tempo nella mattina odierna. La causa, come si può vedere dalla nostra gallery a corredo dell’articolo, è stata la caduta di alcuni pezzi di cornicioni dai balconi. Intervenuti sul posto gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona ed evitare possibili danni a cittadini e veicoli.