6 Febbraio 2022 21:30

Tony Marino è un simbolo di Reggio Calabria, amato da tutti i reggini: oggi compie 71 anni

Tony Marino, il menestrello dalle buone maniere, compie oggi 71 anni, un traguardo importante per un uomo che con il suo affetto è riuscito a diventare un simbolo per Reggio Calabria. Tony è diventato celebre nel corso degli anni non solo in riva allo Stretto ma anche in molte altre città italiane grazie all’avvento di internet e ai suoi divertenti video su Youtube. Auguri Tony.