Reggio Calabria, voragine in via Genova: due anni di segnalazioni cadute nel vuoto [GALLERY]

8 Febbraio 2022 11:05

Voragine in via Genova a Reggio Calabria: cittadini esasperati, oltre due anni di segnalazioni cadute nel vuoto

Da oltre due anni le segnalazioni cadono nel vuoto, così come i mezzi che non se ne avvedono e finiscono dentro una buca che è presente in via Genova, a Reggio Calabria, alla quale nessuno sembra voler prestare attenzione. I cittadini sono ormai esasperati e i loro continui appelli restano inascoltati. Uno di essi, scrive le seguenti righe alla redazione di StrettoWeb per segnalare la situazione: “la presente al fine di segnalare che da oltre due anni in via Genova, all’altezza della seconda traversa, c’è una profonda e pericolosa buca causata da un’ingente perdita di acqua oggi riparata, nella quale qualche mese fa è caduto un mezzo della N.U. Nonostante ripetute segnalazioni agli uffici competenti, nessuno è intervenuto“.