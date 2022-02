Reggio Calabria, altra rissa ieri in pieno centro: la violenza di una baby gang nei pressi di Piazza Duomo

22 Febbraio 2022 16:54

Attimi di tensione vissuti intorno alle 20.30 di lunedì 21 febbraio in via Tommaso Campanella

Prima l’accesa discussione verbale, poi la violenza e lo scontro fisico. Sono stati attimi molto concitati quelli vissuti ieri sera, intorno alle ore 20.30, nella centrale Via Tommaso Campanella, proprio nei pressi del Duomo di Reggio Calabria. Un gruppo di ragazzi giovanissimi si è reso protagonista di una rissa, che in questo caso non ha prodotto gravi conseguenze. E’ soltanto l’ennesimo triste episodio avvenuto negli ultimi tempi e che sta tenendo sotto scacco tante città d’Italia. Il fenomeno delle baby gang sta infatti prendendo sempre più piede nel nostro Paese, ed anche Reggio non ne è rimasta esente: soltanto nella tarda notte tra sabato e domenica, infatti, si era verificato l’accoltellamento di un 17enne.