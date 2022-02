Reggio Calabria: “l’autobus non passa in Via Trapezi per lavori abbandonati, ragazzi costretti a percorrere chilometri a piedi”

9 Febbraio 2022 11:09

Un cittadino di Reggio Calabria ha scritto alla nostra redazione per denunciare la situazione attuale in Via Trapezi a Croce Valanidi, zona Sud della città

“L’ennesima incompiuta del comune di Reggio Calabria, decine di ragazzi costretti a percorrere a piedi km, per arrivare alla rotatoria di San Gregorio, in quanto l’autobus non può percorrere la regolare via Trapezi per lavori abbandonati ed eseguiti “alla Riggitana”. Una nota breve, ma significativa. E’ quella che un cittadino di Reggio Calabria ha inviato alla nostra redazione per denunciare la situazione attuale in Via Trapezi a Croce Valanidi, zona Sud della città. Dei lavori, eseguiti nei giorni scorsi per le tubature sotto il manto stradale, sono al momento bloccati, con l’area recintata che impedisce il passaggio di due auto. Impossibile, quindi, anche il normale transito dell’autobus di linea, che percorre la via a inizio e fine mattinata per gli studenti della zona che devono accorrere in centro, nelle scuole. In questi giorni costretti però ad arrivare a piedi fino alla rotatoria di San Gregorio, in cui è poi possibile usufruire del servizio di altre linee.