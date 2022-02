8 Febbraio 2022 12:35

Reggio Calabria, l’incidente è stato in via Cardinale Portanova

Un incidente si è verificato pochi minuti fa in via Cardinale Portanova a Reggio Calabria. Un’auto è andata ad urtare una vettura parcheggiata e a seguito dell’impatto si è ribaltata. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solo tanta paura e due auto danneggiate. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che sta effettuando i rilievi del caso.