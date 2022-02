17 Febbraio 2022 18:12

Reggio Calabria: la Commissione Ambiente apre i lavori con l’audizione del Sindaco ff Paolo Brunetti su rifiuti e amianto. Iachino: “promosso lavoro scrupoloso e puntuale”

“Quest’oggi abbiamo riavviato i lavori della Commissione Ambiente e abbiamo voluto farlo, come già anticipato, con una lunga e dettagliata audizione del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, nella sua qualità di delegato all’Ambiente”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente della Commissione Ambiente Nancy Iachino, insieme al vicepresidente Massimiliano Merenda che nel pomeriggio di oggi hanno riunito i componenti dell’organismo consiliare per fare il punto sul settore. Nel corso dei lavori il sindaco ff ha relazionato in maniera dettagliata sullo stato dell’arte del servizio di raccolta rifiuti sul territorio urbano di Reggio Calabria, illustrando anche le difficoltà insorte in seguito al contenzioso amministrativo che si è generato dopo l’assegnazione del bando alla società Teknoservice, oltre che sull’attività amministrativa messa in campo dall’Ente per garantire la continuità del servizio. Un focus specifico è stato poi dedicato alla questione dell’amianto ed alle procedure inerenti il supporto che gli uffici dell’Amministrazione comunale daranno ai cittadini per le attività di smaltimento, nell’ottica del progetto che era stato avviato durante la scorsa consiliatura su proposta della consigliera delegata Paola Serranò. Affrontato anche il tema relativo all’obiettivo per la riduzione progressiva dei tributi sui rifiuti e sul regolamento rifiuti. “Ringraziamo il sindaco ff Brunetti per l’ampia trattazione e per i tanti dettagli forniti ai consiglieri di maggioranza e minoranza che hanno inteso presenziare ai lavori di questa importante seduta di Commissione. Spero che anche in futuro lo spirito sia quello di un apporto costruttivo al lavoro che l’Amministrazione sta portando avanti. Per ciò che ci riguarda – ha spiegato Iachino – promuoveremo un lavoro scrupoloso e puntuale, contribuendo se possibile a migliorare l’azione amministrativa su un tema strategico e di grande attualità come quello dell’ambiente”.