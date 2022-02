Reggio Calabria, Asproclimb5k: c’è un nuovo record, Edoardo Vincenzo Morabito supera i 5.600 metri di dislivello

21 Febbraio 2022 12:09

Edoardo Vincenzo Morabito supera i 5.600 metri di dislivello positivo in “Asproclimb5k – sfide in Mtb & Bdc”

Nuovo record con “Asproclimb5k – sfide in Mtb & Bdc”. Sul gradino più alto questa volta c’è Edoardo Vincenzo Morabito. Un concentrato ben riuscito di potenza, tempra e coraggio ha permesso all’atleta di demolire la sua sfida come fosse una passeggiata. Per la sfida Edoardo ha usato la sua Mountain Bike per 9 ore e 25 minuti, raggiungendo un dislivello positivo di +5.647 metri con quasi 150 Km e superando il limite di +5.140 metri previsti dalla sfida “Adventure Mode 3Cime”. Riceverà a casa i complimenti e l’attestato di partecipazione a firma del CSI – Centro Sportivo Italiano, Comitato di Reggio Calabria.

Che cos’è AsproClimb5k

“AsproClimb5k – sfide in Mtb & Bdc” è un’attività libera individuale rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che consiste nello scalare un predeterminato dislivello positivo in qualsiasi parte d’Italia, preferendo una modalità tra salire e scendere più volte da uno stesso segmento oppure scegliendo un percorso unico, completamento gratuito. Tutti gli atleti che riescono nella sfida verranno inseriti nella speciale classifica come TOP CLIMBER e riceveranno un attestato di partecipazione.