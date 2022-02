Reggio Calabria, all’Asp in fila con la processionaria: “è uno schifo, da lì passano malati e anziani”

21 Febbraio 2022 14:38

La segnalazione di una cittadina indignata di quanto visto in un ambiente che opera nella sanità

Allarmante scena si è presentata questa mattina di fronte ad alcuni cittadini di Reggio Calabria che si sono recati presso la farmacia territoriale Asp di Via Willermin. Come testimoniano le foto a corredo dell’articolo, inviate da una lettrice di StrettoWeb, nello spiazzale in cui solitamente sono in fila le persone si trovano alcune lunghe file di processionaria. “Che schifo, in quello spiazzo è davvero pieno, avrei potuto scattare altre foto. In un ambiente che opera nella sanità, in cui ci sono molte persone anziani e fragili, non dovrebbe esistere qualcosa del genere”, scrive la donna. La speranza è che presto tecnici disinfestatori siano inviati sul luogo per ripristinare la sicurezza di chi ha bisogno di usufruire della struttura.