Reggio Calabria, Ancora Italia accusa l’amministrazione comunale: “scarsa trasparenza sui debiti di bilancio, imbarazzante il silenzio dei consiglieri di Centro/Destra”

15 Febbraio 2022 11:36

Ancora Italia accusa l’amministrazione comunale: “fallimento finanziario del comune di Reggio Calabria e scarsa trasparenza sui debiti di bilancio”

“L’amministrazione comunale non finisce mai di sorprenderci con la sua mancata trasparenza e l’abilità a manipolare la realtà, tentando di dipingere un mondo di cose buone che di fatto non esiste”. E’ quanto afferma in una nota il Coordinatore Regionale di Ancora Italia, Giuseppe Modafferi. “Sulla questione finanziaria del comune – prosegue la nota- ci siamo più volte espressi che la soluzione migliore per i cittadini sarebbe quella della dichiarazione del dissesto, ma una simile soluzione toglie agli assessori e consiglieri collusi uno strumento clientelare, pertanto non si ricorre a ciò, in quanto gli amministratori pare non abbiano a cuore il bene della città e dei cittadini ma solo il mantenimento della poltrona con ogni mezzo. Ripercorriamo in sintesi la storia del debito: all’insediamento del sig. Falcomatà e della sua ciurma di paggetti nel 2014 il disavanzo era poco piú di 100 milioni di euro e le forze di sinistra ululavano allo scandalo. Nel 2015 il sig. sindaco ha ricevuto dal governo amico un contributo a fondo perduto di 200 milioni. A fine 2020 il debito dichiarato è stato di 400 milioni circa, significa che l’amministrazione della primavera ha bruciato ricchezza nei sei anni di amministrazione per 500 milioni di euro. Tra il 2020 e il 2021 ha ricevuto a fondo perduto 140 milioni di euro. A fine 2021 pare che il debito si aggirasse intorno ai 300 milioni. Oltre ai numeri basta guardarsi attorno per capire che il Comune non ha il circolante necessario per garantire l’ordinaria amministrazione: manutenzione strade, illuminazione, manutenzione verde, manutenzione aree pubbliche della città, e tante altre situazione di evidente degrado frutto oltre che della incapacità di chi amministra anche della carenza di liquidità”.

“Abbiamo assistito in questi giorni -aggiunge la nota- grazie alla puntuale denuncia del consigliere Filomena Iatí, all’ennesima farsa in commissione bilancio dove l’assessore Calabrò, il dirigente del settore finanze Consiglio e il direttore generale Barreca avrebbero dovuto fornire dettagli sul bando di “censimento dei debiti commerciali” del comune pubblicato il 31 gennaio, spiegando le ragioni per le quali l’amministrazione abbia fatto ricorso a suddetto strumento. In realtà, in commissione si è presentata, in beata solitudine, solo l´assessore Calabró, la quale non ha fornito alcun dettaglio tecnico sulla scelta dell’amministrazione stessa di procedere con l’avviso di rilevazione dei debiti commerciali ed anzi, asserendo, come poi ribadito in un’intervista rilasciata ad una nota emittente locale che l’ente comunale sia stato costretto dalla Legge Finanziaria 2021 a pubblicare l’avviso di cui sopra. Nulla di più falso. Basterebbe dare un’occhiata al contenuto dell’art. 1 commi 567 e seguenti della Legge finanziaria per comprendere che il ricorso alla procedura di rilevazione dei debiti commerciali rappresenta non un obbligo di legge ma solo una delle condizioni necessarie richieste per ottenere un finanziamento pluriennale, l’ennesimo per il nostro comune, sottoposto alla condizione della stipula di un accordo (entro oggi) tra il comune ed il Presidente del Consiglio dei ministri”.

“Quello che preoccupa i cittadini – rimarca la nota- é innanzitutto la necessità a dover ricorrere a ulteriori finanziamenti ventennali, segno che l´attuale situazione finanziaria non è rosea come tenta di descriverla l´assessore Calabrò ed inoltre le condizioni che potranno essere imposte, in particolare: aumento dei tributi sui cittadini e imprenditori, aumento dei canoni di concessione e locazione, blocco delle procedure esecutive, semplificazione della macchina amministrativa, riduzione del personale dirigente. L’assessore Calabrò parla di trasparenza, ed allora perché non rende pubblico il debito ai cittadini, in modo di avere tutti contezza della reale situazione? Un’amministrazione trasparente farebbe questo e non generici proclami. Altri aspetti pericolosi a cui non viene data enfasi sono:

1. il bando rivolto ai creditori commerciali, i quali entro 60 giorni devono inviare formale richiesta per il riconoscimento del credito, qualora ciò non avvenga si perde il diritto al credito. L’amministrazione comunale dovrebbe dare la massima pubblicità all’iniziativa, cosa che ad oggi non è avvenuta, immaginiamo i seri rischi che possono correre molti creditori di vedere sfumare il loro diritto.

2. Il comune riconoscerà dal 40 all´80% del debito iniziale in base all’anzianità:

3. a) 40 per cento per i debiti con anzianità maggiore di dieci anni;

4. b) 50 per cento per i debiti con anzianità maggiore di cinque anni; 5. c) 60 per cento per i debiti con anzianità maggiore di tre anni;

6. d) 80 per cento per i debiti con anzianità inferiore a tre anni”.

“Notiamo dunque – evidenza la nota- un approccio poco veritiero nella comunicazione dell’assessore alle finanze e, dunque, il dubbio che viene è: ma se le finanze sono rosee come è stato detto fino ad oggi perché ricorrere ad un ulteriore finanziamento che prevede l´aumento del carico tributario ed in generale impone condizioni davvero gravose per l’ente? È segno della situazione fallimentare in cui versa il Comune, situazione dalla quale non vuole venir fuori per perverse logiche clientelari. Una soluzione onesta sarebbe richiedere il dissesto ed avviare quell´opera di risanamento delle finanze necessaria ed urgente per poter avere un´amministrazione finanziaria virtuosa e non perversa come quella attuale, è inutile fare iniezioni di liquidità ad amministratori incapaci, hanno briciato in questi anni più di 500 milioni di euro senza che la città abbia tratto alcun beneficio, e senza sapere come si è arrivati a questi livelli fallimentari di debito e l´assessore Calabrò, artefice di fatto di tale disastro finanziario continua come un disco rotto a parlare di trasparenza. Ed in tutto questo è a dir poco imbarazzante il silenzio dei consiglieri del Centro/Destra su tale delicato argomento”, conclude la nota.