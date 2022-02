Reggio Calabria, è il momento di reagire alla crisi. Aloisio: “Confesercenti andrà in strada a incontrare gli imprenditori di tutta la provincia”

8 Febbraio 2022 15:09

“Abbiamo toccato con mano lo scoramento, la disillusione, la sfiducia e, con qualche imprenditore, anche la disperazione nel sentirsi soli, abbandonati”, spiega il presidente Aloisio

E’ sempre più vicina la data di giovedì 10 febbraio, giorno in cui i commercianti di Reggio Calabria spegneranno le luci dei propri negozi per partecipare alla protesta contro il caro bollette e la crisi provocata dalla gestione della pandemia Covid. Il presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio, ha pubblicato un post su Facebook per spiegare l’iniziativa e dare gli ultimi aggiornamenti: “puoi avere le migliori intenzioni, l’empatia e la sensibilità di cogliere i bisogni, la capacità di interpretare gli interessi delle categorie che rappresenti. Puoi avere tutto questo, ma serve a poco se non hai il contatto diretto, continuo e costante con le persone. Se non ci parli, se non ti confronti, se non ti metti nei loro panni per capirne i sacrifici, le paure, le speranze, le aspettative. Oggi, con Giuseppe Praticò, vice presidente di Confesecenti Reggio Calabria, Francesco Rogolino, che ne è il direttore e Sasha Sorgonà presidente di Reggio Impresa abbiamo fatto questo. Siamo scesi in strada, entrati nelle attività commerciali, parlato e, soprattutto, ascoltato. Abbiamo voluto spiegare le ragioni della manifestazione di giovedì 10 febbraio e abbiamo toccato con mano lo scoramento, la disillusione, la sfiducia e, con qualche imprenditore, anche la disperazione nel sentirsi soli, abbandonati. Non vogliamo che capiti. Lo abbiamo fatto stamattina e continueremo domani. Incontreremo gli esercenti, andremo a trovarli nelle loro attività e illustreremo le ragioni di una protesta simbolica e pacifica e i contenuti della proposta che consegneremo al Prefetto perché solo così, solo confrontandosi nella realtà e non certo da dietro una scrivania, si può veramente rappresentare il tessuto commerciale e imprenditoriale reggino”.

Dopo questa “passeggiata”, Aloisio ha deciso di attuare un’idea che da tempo aveva intenzione di mettere in pratica: “Confesecenti Reggio Calabria andrà in strada a incontrare gli imprenditori in tutta l’area metropolitana. Partiremo il prima possibile con un tour di ascolto e confronto per capire i problemi e le criticità che stanno affrontando tutte le categorie e tutti i territori, così da cercare insieme le possibili soluzioni tutelando, com’è nostro compito, sempre e comunque gli interessi delle imprese”.