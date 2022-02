28 Febbraio 2022 17:34

Reggio Calabria: alle stampe su iniziativa dell’Associazione Anassilaos il primo Quaderno di Filosofia “Le strade vive della filosofia. Percorsi politici per l’oggi” di Vincenzo Musolino, ricercatore universitario in metodologie della filosofia

Vincenzo Musolino, ricercatore universitario in metodologie della filosofia e vicedirettore dell’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza” della Diocesi reggina, con il contributo del Magister Dario Antiseri e la prefazione del prof. Flavio Felice, ha dato alle stampe a febbraio 2022 con la Città Del Sole Edizioni, su iniziativa dell’Associazione Anassilaos, il primo Quaderno di Filosofia della prestigiosa casa editrice reggina: “Le strade vive della filosofia. Percorsi politici per l’oggi”.

“Per diretta ammissione del curatore e autore di tale progetto editoriale, il filo rosso che lega i contributi presenti nel volume è il concetto di “Terza Via”, una nozione politica ed economica che negli ultimi mesi è tornata ad assumere un certo interesse, complice anche il quadro politico ed economico congiunturale che sembra aver scosso alcune convinzioni rivelatesi tutt’altro che incontrovertibili […].

Iniziamo con il dire che per “Terza Via” non si rinvia ad un partito o comunque ad una eventuale inedita posizione ideologica ipostatizzata in qualche forma associativa. La “Terza Via, così cara all’economista svizzero-tedesco Röpke e ripresa dal futuro presidente della Repubblica Luigi Einaudi, sul fronte della cultura politica liberale italiana, e da Alcide De Gasperi, su quello del popolarismo legato alla teoria politica di Luigi Sturzo, può esprimere ancora un approccio fecondo e produttivo nella misura in cui mostrerà di sapersi innestare nella contingenza e di portare quel buon senso e quel pragmatismo che costituiscono uno stimolo fondamentale al successo del processo democratico, il cui asse portante sia la dignità della persona umana, dell’“uomo medio”, non dell’eroe e neppure del martire, per usare un’espressione ed un argomento sviscerati da Luigi Einaudi nella rappresentazione dei caratteri del “buon governo”. (Dalla Prefazione di Flavio Felice).

Destra, Sinistra, Liberalismo, Socialismo, Riformismo, Società Aperta, Religione, Laicità, Hannah Arendt, Giuseppe Rensi, Carlo Rosselli, Agnes Heller, Carlo Antoni, Wilhelm Röpke, Aldo Moro, Carl Schmitt, la “Fratelli tutti” di Francesco, Emanuele Felice e Giuseppe Provenzano. Sono questi i temi e i protagonisti oggetto degli articoli proposti in questo Quaderno di Filosofia pubblicato a Febbraio 2022.

Cui si aggiungono due “contributi speciali” su “Cristianesimo, secolarizzaione e laicità dello Stato” e su “I discorsi sull’Europa di Papa Francesco” di uno dei più importati filosofi italiani viventi, Dario Antiseri.