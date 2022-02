Reggio Calabria da cinema! Al via le riprese di una serie tv internazionale: “il regista inglese si è innamorato della città” [INTERVISTA]

17 Febbraio 2022 16:05

Un famoso regista inglese si innamora dei luoghi di Reggio Calabria e ne fa la location per un’importante serie tv internazionale: i primi dettagli raccolti da StrettoWeb

Reggio Calabria pronta a diventare la location di un’importante serie tv internazionale. Le riprese sono già iniziate in settimana a Palmi, si sposteranno poi a Fiumara e a Reggio Calabria, con una troupe di oltre 120 professionisti del cinema che per circa 2 mesi vivranno in città un po’ come cittadini e un po’ come turisti. Per loro è stata pensata una particolare app, “WelcomeReggio”, che ne renderà più semplice la fruizione di negozi, ristorazione, eventi e luoghi da visitare. Maggiori informazioni sulla serie tv verranno rilasciate nei prossimi giorni, intanto scopriamo qualche dettaglio carpito da StrettoWeb.

Perchè è stata scelta Reggio Calabria?

Le bellezze paesaggistiche con la presenza di mare e montagna a poca distanza, un orizzonte da cartolina e alcuni luoghi della provincia fortemente caratteristici, l’hanno resa lo sfondo ideale per raccontare una storia che prende spunto da un avvenimento realmente accaduto sul territorio. La trama è legata a doppio filo alla ‘ndrangheta, ma lancia un messaggio positivo: la storia di 3 donne appartenenti a un clan fra i più feroci, che cercano di emanciparsi dall’ambiente mafioso e lo combattono per dare un futuro diverso a se stesse e ai propri figli. La scelta di Reggio Calabria non è scontata. Nonostante si prenda spunto da una storia realmente accaduta, capita spesso che per ragioni scenografiche vengano scelti altri luoghi che, per caratteristiche, risultino più vicini all’idea che il regista ha in mente sull’ambientazione della propria opera.

Lo spiega ai microfoni di StrettoWeb Michele Geria, location manager della serie tv intervistato presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, che racconta come il regista si sia innamorato della città in riva allo Stretto scegliendola come location per le proprie riprese: “la città è stata scelta dopo una serie di sopralluoghi molto intensi con il regista. Si racconta una storia vera, avvenuta in Calabria. Solitamente si vanno a girare le scene, e lo ha fatto anche Ridley Scott nel film sul sequestro di Paul Getty (“Tutti i soldi del mondo”, 2017), non dove è successo il fatto ma in altri luoghi, magari più comodi, o si sceglie per ragioni di opportunità una Regione perchè più virtuosa di un’altra.

È successo poco tempo fa con “La Sposa”. Il regista Giacomo Campiotti, che si era già trovato molto bene a girare a Reggio Calabria, mi aveva chiesto uno scouting su questa fiction. Avevamo trovato il borgo di Fiumefreddo Bruzio che si adattava molto bene alla storia, un posto magnifico, poi per alcune difficoltà amministrative hanno optato per girarlo in Puglia, per una questione di maggiore organizzazione. Noi vogliamo portare l’invidiato “modello Puglia” in Calabria. Questa volta, fortunatamente, il regista inglese si è innamorato di questi luoghi: fra Palmi, Fiumara e Reggio Calabria gli abbiamo dato delle location ben collocate all’interno della storia che verrà raccontata“.