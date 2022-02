Anche un pezzo di Reggio Calabria a Sanremo: l’emozione di New Style acconciatori per la cinque giorni di Festival

17 Febbraio 2022 11:13

Lo staff professionale ed esperto ha avuto la possibilità di essere presente al Festival della Musica Italiana

Anche Reggio Calabria è stata rappresentata all’Ariston di Sanremo. Per il secondo anno consecutivo, infatti, lo staff di New Style acconciatori ha avuto la possibilità di essere presente al Festival della Canzone Italiana. Selezionati per la professionalità, la bravura e l’esperienza, i parrucchieri Pasquale e Paolo Cutrupi hanno curato la capigliatura di Beppe Convertini (conduttore del programma Linea Verde) e dei giornalisti della redazione del settimanale Novella 2000. E’ stata questa un’esperienza positiva che ha permesso ai professionisti reggini di stare a contatto con tanti personaggi della tv nostrana, da Giacomo Urtis passando per Federico Fashion Style. Insomma, una coppia calabrese doc che ha rappresentato al meglio la città dello Stretto.