Reggio Calabria, Mediterranean Life: Porto Bolaro chiede l’accesso agli atti della seduta del 23 novembre, “delibera e verbale non sono mai stati pubblicati”

20 Febbraio 2022 09:31

Chiesti gli accessi agli atti della delibera del 23 novembre in Consiglio Comunale per quanto concerne il Mediterranean Life, l’opera che l’imprenditore e Architetto Giuseppe Falduto vorrebbe realizzare per rilanciare l’area Sud di Reggio Calabria

Si continua a parlare di Mediterranean Life. Anzi, dello stallo sul Mediterranean Life. Purtroppo. La grande opera progettata qualche anno fa dall’Architetto Giuseppe Falduto per riqualificare l’area Sud di Reggio Calabria, vicino a dove sorge adesso il Porto Bolaro, è ferma, dopo quella che era sembrata essere una possibile svolta qualche mese fa. Il 23 novembre scorso, infatti, il Consiglio Comunale ha approvato l’emendamento che dava incarico al Sindaco di avviare l’accordo di programma per realizzare l’opera futuristica. Da quel giorno, però, il silenzio, nonostante le pressioni dell’imprenditore e i suoi appelli sui social, ai nostri microfoni e anche attraverso una lettera a Comune di Reggio e Regione Calabria affinché chiedere un incontro chiarificatore.

Stanca di attendere, senza alcuna risposta, la società promotrice del progetto ha così deciso di inviare al Comune una richiesta formale e ufficiale di accesso agli atti relativi al verbale della seduta del Consiglio Comunale del 23 novembre e alla relativa deliberazione. Secondo quanto si legge nella missiva, “non risultano ossequiati gli obblighi di pubblicazione e trasparenza posti in campo all’amministrazione dal momento che la delibera consiliare e il verbale della relativa seduta non sono mai stati pubblicati nella sezione amministrativa trasparente del sito del Comune di Reggio Calabria”. Insomma, tre mesi per una delibera. Non sono un po’ troppi, si chiede la società? E del verbale, solitamente pubblicabile in poche ore, al massimo qualche giorno, non si hanno tracce. La strana impressione che filtra dalla società in questione è che si stia facendo di tutto per ritardare ogni decisione. In sostanza: il Mediterranean Life si vuole fare o no?