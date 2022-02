Reggio Calabria, abitazione a fuoco in via Reggio Campi: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco

7 Febbraio 2022 22:12

Reggio Calabria, nel tardo pomeriggio un’abitazione è andata a fuoco in via Reggio Campi all’incrocio con via Vecchia Cimitero

Un’abitazione è andata a fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, nel tardo pomeriggio di oggi a Reggio Calabria, tra via Reggio Campi e via Vecchia Cimitero, nei pressi dell’Ex Istituto Tecnico Femminile, adesso discattamento del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, e della sede della locale circoscrizione. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno spento il rogo mentre un’enorme nube di fumo nero si innalzava su tutta l’area collinare del centro cittadino.