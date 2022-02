28 Febbraio 2022 11:12

L’Associazione “Noi per Santa Caterina” organizza, nell’omonimo quartiere di Reggio Calabria, una fiaccolata contro la guerra in Ucraina

Ieri sera, presso la villetta di Santa Caterina, l’Associazione ha organizzato una fiaccolata assieme al sacerdote Don Ernesto Malvi e ad altre associazioni, per manifestare la propria vicinanza ai nostri fratelli ucraini che in questi giorni stanno subendo la guerra. Alla fiaccolata, unita a momenti di preghiera, hanno partecipato in molti e a loro va il nostro ringraziamento con la speranza che torni presto la pace, indice d’amore e di fratellanza.