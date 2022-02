Reggio Calabria: a Palazzo Campanella la cerimonia di premiazione del Concorso “Gonfia la Rete, vinci sul Web”

7 Febbraio 2022 10:09

Reggio Calabria: la Palazzo Campanella a cerimonia di premiazione della II edizione del Concorso “Gonfia la Rete, vinci sul Web” ideato ed organizzato dal Corecom

Si terrà a Palazzo Campanella (mercoledì 9 febbraio alle ore 10.30) la cerimonia di premiazione della II edizione del Concorso “Gonfia la Rete, vinci sul Web” ideato ed organizzato dal Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) e dal Consiglio regionale della Calabria.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere il rispetto delle regole della comunicazione e dell’obiettività dell’informazione. In tal senso, il Corecom e il Consiglio regionale hanno inteso, per il secondo anno consecutivo, rivolgersi agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, delle Università e delle Accademie, chiedendo loro la realizzazione di un’opera rientrante in una delle seguenti forme di espressione: documentari; fiction; spot; constructed reality (recitato legato all’improvvisazione e basato su uno script); fumetti e docu-fumetti; opere con testo e musica, facoltativamente accompagnate da video. “Il Consiglio regionale – spiega il presidente Filippo Mancuso – attraverso l’iniziativa curata dal Corecom, intende contribuire al miglioramento della qualità della democrazia, attraverso la realizzazione di opere volte a sviluppare un approccio consapevole all’utilizzo del Web, con particolare riferimento ai fenomeni delle fake news, del cyberbullismo e dell’hate speech”.