Reggio Calabria, a maggio torna “Notre Dame De Paris”: ultimo tour con il cast originale per il colossal dei record [INFO e DETTAGLI]

18 Febbraio 2022 11:51

Notre Dame De Paris – Il colossal dei record: ultimo tour con il cast originale, unica tappa in Calabria il 26, 27, 28 maggio 2022 al Palacalafiore di Reggio

Notre Dame De Paris, il colossal musicale dei record, festeggia vent’anni e sta per tornare anche in Calabria per l’ultima volta con il grande Cast originale: dal 26 al 28 maggio 2022 al Palacalafiore di Reggio. Sei gli spettacoli previsti: tre serali alle ore 21:00 e tre matinée scolastici alle ore 10:00.

Per questo nuovo, imponente tour, un’autentica celebrazione nei principali Palasport italiani, di nuovo insieme tutte le straordinarie firme internazionali e i protagonisti che hanno reso Notre Dame De Paris un evento cult e un caso dello spettacolo mondiale: musiche di Riccardo Cocciante, liriche di Luc Plamondon, per la versione italiana di Pasquale Panella, regia di Gilles Maheu, coreografie di Martino Müller, scenografie di Christian Rätz, costumi di Fred Sathal, luci di Alain Lortie, suono di Manu Guiot, arrangiamenti di Riccardo Cocciante, Jannick Top, Serge Perathoner. Emozionante rileggere i nomi del formidabile cast: Lola Ponce (Esmeralda), Giò Di Tonno (Quasimodo), Vittorio Matteucci (Frollo), Leonardo Di Minno (Chopin), Matteo Setti (Gringoire), Graziano Galatone (Febo), Tania Tuccinardi (Fiordaliso), ospiti speciali per la prima volta dal 2002 anche Marco Guerzoni e Claudia D’Ottavi, Completano il ricchissimo cast 30 artisti tra ballerini, acrobati e breaker.

Per gli SPETTACOLI MATTUTINI INTEGRALI, riservati esclusivamente alle SCUOLE, il prezzo è di euro 15,00 a studente, oltre alla gratuità per un docente ogni 15 studenti .

Per prenotarsi e partecipare allo spettacolo seguire le seguenti indicazioni:

inviare appena possibile la seguente scheda compilata e firmata agli indirizzi di posta elettronica: info@ruggeropegna.it e shownetsrl@gmail.com ;

appena possibile la compilata e firmata agli indirizzi di posta elettronica: e effettuare successivamente bonificodi pagamento entro la data dell’evento all’Iban indicato nella scheda a seguire (possibili altre modalità da concordare) e inviarne copia ai suddetti indirizzi. Il settore dei posti sarà assegnato in ordine cronologico di pagamento;

bonificodi pagamento entro la data dell’evento all’Iban indicato nella (possibili altre modalità da concordare) e ai suddetti indirizzi. Il settore dei posti sarà assegnato in ordine cronologico di pagamento; ritirare i biglietti presso la biglietteria del Palasport la mattina dello spettacolo, esibendo copia del bonifico(o presso gli Uffici Pegna, previo accordo).

MISURE ANTI COVID – La capienza sarà limitata a quanto previsto dai Decreti in materia e saranno adottate tutte le misure anti contagio in vigore, che al momento prevedono per tutti coloro che hanno età maggiore di anni 12: ingresso con green pass; uso della mascherina Ffp2 (nulla è richiesto per ragazzi con età inferiore ad anni 12).

La struttura sarà sanificata dopo ogni spettacolo e sarà dotata di punti igienizzanti, oltre a quanto normalmente previsto in materia sanitaria.

Per ogni informazione: dottoressa Giusy Leone (tel. 0968441888 – shownetsrl@gmail.com).