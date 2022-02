Reggio Calabria, il 20 febbraio nuovo evento Plastic Free e Differenziamoci Differenziando presso la Foce del Calopinace

17 Febbraio 2022 12:56

Un nuovo evento targato Plastic Free e Differenziamoci Differenziando sabato 20 febbraio alla Foce del Calopinace di Reggio Calabria

Riprende l’attività di sensibilizzazione e pulizia di Plastic Free a Reggio Calabria. Domenica 20 febbraio, alle ore 9:30, i volontari in maglia blu si incontreranno alla Foce del Calopinace, dopo i parcheggi del Tempietto, per un nuovo evento di raccolta rifiuti e sensibilizzazione sull’inquinamento ambientale. Anche per questo nuovo appuntamento non è mancata la collaborazione con l’associazione Differenziamoci Differenziando.

Plastic Free era già intervenuta nell’area esattamente un anno fa, il 28 febbraio 2021, con un’intensa opera di pulizia e riqualificazione che aveva riscosso un gran successo e fatto ottenere ottimi risultati grazie al lavoro di tutti i volontari reggini coinvolti.

A un anno di distanza, però, la zona versa nuovamente in un grave stato di degrado e l’associazione ha ritenuto opportuno ritornare in azione per restituirle dignità e ordine.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutti i cittadini. Compilando il form sul sito dell’associazione Plastic Free ( https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20-feb-reggio-di-calabria/ ) ci si iscrive ufficialmente all’iniziativa e si dichiara di essere esenti dalle problematiche elencate nell’informativa anti-covid.

Si consiglia di portare con sé dei guanti da lavoro. Tutto il resto dell’occorrente verrà fornito dalle associazioni e da Teknoservice, che si ringrazia per la collaborazione. L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.