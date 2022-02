Reggio Calabria, weekend di sangue: minore accoltellato in Piazza Camagna durante una rissa

21 Febbraio 2022 21:55

Il 17enne è ricoverato in terapia intensiva al Gom, ma non sarebbe in pericolo di vita

Sangue nella notte tra sabato e domenica in pieno centro a Reggio Calabria. Un ragazzo di 17 anni è stato colpito con alcune coltellate ed è rimasto gravemente ferito al culmine di una rissa scoppiata in piazza Camagna. L’episodio risale alla tarda serata e solo oggi se n’è avuta notizia. Il minore, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato colpito dapprima alla testa con un casco da motociclista e poi ha ricevuto dei fendenti in varie parti del corpo. Il ragazzo è stato poi portato nel Grande ospedale metropolitano, dove è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Anche un finanziere fuori servizio è rimasto contuso nel tentativo di impedire l’aggressione ai danni del ragazzo.