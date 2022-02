Reggio Calabria, 17enne accoltellato durante una rissa tra coetanei: “il pronto intervento dell’agente della Guardia di Finanza ha evitato che la lite potesse divenire una tragedia”

22 Febbraio 2022 11:12

Reggio, la vittima non rischia la vita: “la Città e la Calabria sono chiamate ad agire per arginare la dirompente violenza tra i giovani”

“Voglio sperare in una pronta guarigione della giovane vittima. Vorrei anche sperare che il responsabile di questo violento gesto trascorra il tempo dovuto in un luogo atto a punire il reato e al contempo utile allo svolgimento di un percorso rieducativo teso a riabilitare il reo e consentirgli una permanenza sana e costruttiva all’interno del tessuto sociale. La pugnalata più profonda è stata inflitta alla famiglia della giovane vittima e contemporaneamente alla Città e alla Calabria. Fortunatamente, il pronto intervento di un agente della Guardia di Finanza, al momento dei fatti trovatosi nelle prossimità del luogo dove si è verificato il brutale gesto di violenza, ha evitato che l’epilogo della lite potesse divenire una tragedia”. Lo afferma in una nota Francesco Rao Presidente Dipartimento Calabria – Associazione Nazionale Sociologi.

“Alle agenzie educative, ai sistemi sociali ed a quanti sono impegnati nelle azioni aggregative, soprattutto in ambito minorile, mi permetterei di lanciare loro un piccolo suggerimento: riflettete. Questa volta fatelo insieme. Senza pensare alle prime file e alle appartenenze. Il grido dall’allarme riguarda tutti e tutti siamo chiamati ad agire per arginare l’onda lunga della violenza in una latitudine che dovrà impegnarsi a costruire la bellezza del domani coinvolgendo i giovani del presente. Bisogna agire in fretta altrimenti l’impegno predicato in occasione delle pubbliche iniziative diverrà il sinonimo di quella divisione che ha tradito il fine ultimo dell’educatore”.