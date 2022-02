Reggina-Vicenza, domani parte la prevendita: tutti i prezzi [GRAFICO]

25 Febbraio 2022 18:31

“La Reggina comunica che a partire da domani mattina, sabato 26 febbraio, sarà attiva la vendita libera per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-LR Vicenza, in programma mercoledì 2 marzo alle ore 18:30 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie BKT”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale amaranto. Domani, vigilia di Reggina-Pisa, è anche il giorno di apertura della prevendita del match del Granillo previsto per il martedì successivo, 2 marzo, contro il Vicenza.

“Oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online”.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: sabato 26 febbraio – dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore 17:00 alle ore 20:00 | domenica 27 febbraio chiuso | da lunedì 28 febbraio – dalle ore 17:00 alle ore 20:00 | martedì 2 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore 17:00 alle ore 20:00; mercoledì 2 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 13:00; dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Orari punto vendita Largo Botteghelle: sabato 26 febbraio – dalle ore 9:00 alle ore 17:00 | domenica 27 febbraio – dalle ore 9:00 alle ore 15:30 | lunedì 28 febbraio – dalle ore 13:00 alle ore 17:00 | martedì 1 marzo – dalle ore 9:00 alle ore 17:00 | mercoledì 2 marzo – dalle ore 10:00 alle ore 18:30.

Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).