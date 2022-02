Reggina, gli ultras vicini a Luca Gallo: “presidente non mollare, la Sud è con te”

15 Febbraio 2022 17:48

Il patron della Reggina ha avuto un malore nella serata di ieri ed oggi è stato operato d’urgenza

I tifosi della Reggina sono vicini al presidente Luca Gallo in un momento molto difficile. Dopo gli striscioni di contestazione con cui è stata tappezzata la città nella giornata di domenica, gli ultras della Curva Sud abbandonano le polemiche e si stringono vicini al patron amaranto. L’imprenditore romano è stato infatti operato d’urgenza nella giornata di oggi, le condizioni di salute restano gravi, ma comunque stabili. Manca ormai poco meno di un’ora alla sfida con la Spal, parlare di calcio è complicato in situazioni come questo, ci sono cause più importanti di un gol segnato ed anche i sostenitori reggini con grande maturità lo hanno dimostrato per l’ennesima volta.