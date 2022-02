Reggina Tv, arrivano le scuse: “iniziativa di un singolo collaboratore di cui il club non era a conoscenza”

14 Febbraio 2022 18:18

La Reggina si scusa in merito al post della tv ufficiale di questa mattina che tanto sdegno aveva provocato tra i social e non solo

E alla fine le scuse sono arrivate. La Reggina è intervenuta in merito al post della tv ufficiale di questa mattina che tanto sdegno aveva provocato sui social tra i tifosi, ma anche tra le autorità locali, con la nota dell’Assessore Martino. “In merito al post pubblicato nella mattinata odierna – informa il club – Reggina TV porge le più sincere e sentite scuse, tenendo a precisare che si è trattato dell’iniziativa di un singolo collaboratore, della quale il club, in tutte le sue componenti, non era assolutamente a conoscenza. La frase in questione e le successive esternazioni personali, pur inquadrabili in vicende calcistiche, non rispecchiano dunque in alcun modo il pensiero di una società che ha da sempre inteso trasmettere il valore dello sport e della vita di tutti i giorni, aborrendo e condannando la violenza di ogni genere e grado. Di sicuro, un grossolano errore del genere non si ripeterà mai più”.