Reggina, la vittoria è anche sugli spalti: il settore ospiti intona un coro per il presidente Gallo [VIDEO]

15 Febbraio 2022 21:14

La Reggina esulta per la seconda volta consecutiva, battuta la Spal per 1-3. Una vittoria importante in termini di classifica, ma ancora più significativa visto il momento: nelle ultime ore è stato difficile parlare di calcio, lo spogliatoio amaranto è stato scosso dal grave malore che ha colpito il presidente Luca Gallo. E se la squadra ha fatto il suo, portando con grinta il risultato a casa, lo stesso si può dire dei tifosi: il settore ospiti dello stadio Paolo Mazza occupato da circa 150 sostenitori amaranto, ha dedicato un coro al patron romano. “Lotta da leone, Luca Gallo lotta da leone”, è il canto che si solleva dagli spalti. Insomma, Reggio Calabria è felice per la vittoria, ma adesso c’è un’altra partita da vincere e tutti fanno il tifo affinché presto il presidente possa riprendersi.