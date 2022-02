21 Febbraio 2022 15:49

La Reggina ha deciso di prorogare la campagna abbonamenti dopo l’apertura della scorsa settimana: i nuovi prezzi

Dopo l’apertura di qualche giorno fa, non si ferma la campagna abbonamenti in casa Reggina. Numeri non di certo esaltanti, la scorsa settimana, nonostante le tre vittorie di fila e una classifica decisamente diversa. E così il club ha deciso di prorogarla ancora. A partire da domani, martedì 22 febbraio, sarà possibile sottoscrivere la tessera per le restanti 7 partite al Granillo. Eccole.

Reggina-Pisa: domenica 27 febbraio, ore 15:30;

Reggina-Vicenza: mercoledì 2 marzo, ore 18:30;

Reggina-Perugia: data e orario da definire;

Reggina-Cosenza: data e orario da definire;

Reggina-Benevento: data e orario da definire;

Reggina-Lecce: data e orario da definire;

Reggina-Como: data e orario da definire.

Ecco info e nuovi prezzi.