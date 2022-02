Ore d’ansia in casa Reggina, malore improvviso per il presidente Gallo: “condizioni destano preoccupazione”

14 Febbraio 2022 21:24

Notizia inaspettata giunta in questi minuti

Sono ore d’ansia in casa Reggina. In questi minuti è stato infatti comunicato che, nella serata odierna, il Presidente Luca Gallo è stato colpito da un grave malore. “Al momento le sue condizioni destano molta preoccupazione. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti riguardanti l’evolversi della situazione”, si legge nella nota. La notizia ha generato scalpore in città, il patron amaranto aveva perso da pochi giorni la madre ma nonostante ciò sabato era presente allo stadio Granillo per la gara contro il Crotone. Adesso sono ore molto complicate. Reggio Calabria si stringe intorno al Presidente, nella speranza di buone notizie già dalle prossime ore.

Su Reggina Tv il giornalista Maurizio Insardà ha spiegato la situazione: “sono in contatto con persone vicine al presidente, sta poco bene. Ha avuto un malore, sarà il grande stress, il nervosismo del momento, il fatto che la mamma non ha età e lui è molto sensibile. Noi l’abbiamo conosciuto, abbiamo visto la parte genuina e bella. A Formello c’è stato il funerale della mamma, adesso sono peggiorate le condizioni. Ci sono dei medici vicino a lui, non sappiamo bene se è a casa o in ospedale. E’ il momento di stargli vicino, credo che sia impossibile in questo momento parlare di calcio. Speriamo solo di abbracciarlo al più presto. Domani sarà nostra premura comunicare l’evoluzione di questo malessere”.