Reggina, Taibi: “non mi sono mai nascosto, ci metto sempre la faccia. Ho scelto l’allenatore giusto e la squadra ha fatto quadrato”

19 Febbraio 2022 16:55

Le parole del Direttore Sportivo amaranto Massimo Taibi al termine di Reggina-Pordenone

“In quei momenti, soprattutto quelli negativi con metamorfosi incredibile, non si riusciva a trovare la motivazione ai risultati. Poi sono riuscito a trovare l’allenatore giusto e la squadra ha fatto quadrato, ma ho sempre creduto in loro, anche nei periodi difficili. C’ho messo la faccia nei momenti bui, non mi sono nascosto, giro, corro, sono sudato. Non dobbiamo ora perdere di vista quello che abbiamo passato, in Serie B basta poco per vincere o perdere tre partite di fila”. Lo ha detto il Direttore Sportivo amaranto Massimo Taibi al termine di Reggina-Pordenone.

Sui calciatori poco utilizzati: “Ejjaki ha avuto una bronchite, è stato fermo 20 giorni e non si sta allenando. Anche l’anno scorso a un certo punto sono esplosi Folorunsho e Stavropoulos che nessuno considerava. Il mio compito è mettere a disposizione gli elementi, ma poi tocca al mister scegliere. Forse Stellone ha avuto il coraggio di lanciarli o forse ora sono stati considerati pronti. Amione? Il Verona non voleva darmelo, ma io il calciatore l’ho visto e rivisto. Io ho un pregio, o forse un difetto: non entro mai nella questione tecnica di un allenatore. Forse questi giovani avevano bisogno di tempo. Giraudo ad esempio veniva da 6 mesi di Lega Pro, era allenato, era il miglior esterno della Lega Pro”.

“Io faccio il Direttore Sportivo – prosegue – e mi occupo della parte tecnica, infatti nei momenti negativi mi uccidono, ma io sono forte, non leggo. Il mio compito è la squadra. Per quanto riguarda le vicende del Presidente, siamo tutti vicini a lui. Delle altre questioni non parlo perché non mi competono, quello che ha detto il DG l’ha detto anche a noi e sono tranquillo di questo”.