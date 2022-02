Reggina, Stellone: “i ragazzi hanno avuto le palle, ma non siamo ancora salvi”

19 Febbraio 2022 16:49

Le parole dell’allenatore amaranto Roberto Stellone al termine di Reggina-Pordenone

“Siamo partiti bene in fase di palleggio, con buone manovre in avvio, ma poi non eravamo mai pungenti in fase conclusiva. Ci siamo spaventati su una ripartenza loro. E’ stata una partita difficilissima, sapevamo che il Pordenone è ultima in classifica ma è una squadra con gamba, corsa e stava meglio di noi in classifica. A inizio ripresa hanno avuto più coraggio loro ma non hanno creato granché, è arrivato il gol con Menez e poi non abbiamo rischiato. Poi Montalto, Loiacono, Di Chiara e Amione non ne avevano più, stessa cosa Cortinovis. Eravamo in emergenza prima e anche durante la partita”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico amaranto Roberto Stellone dopo Reggina-Pordenone.

“I tre punti sono stati sofferti ma ben vengano anche così”, ha detto. Poi sui cambi: “il cambio dopo il vantaggio era per aver punte davanti, ho fatto il cambio dopo il gol perché serviva avere sbocco davanti. Sono entrati tutti bene, abbiamo concesso possesso ma se in area siamo messi bene sappiamo che è difficile non fare gol. I ragazzi hanno avuto le palle ma ancora non siamo salvi. Alternanza Micai-Turati? Così sarà fino a una gerarchia, sempre che ci sarà, sennò continuerò ad alternarli così perché sono bravi entrambi. A Frosinone giocherà Micai. Di Chiara ha caratteristiche per fare tutto e se continuerà così potrebbe rimanere anche lì nei tre. In questa settimana, voglio ricordare tra l’altro, non era facile per il problema del Presidente ma siamo stati bravi a isolarci”.