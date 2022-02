Reggina-Pordenone 0-0, clamorosa occasione fallita da Candellone – LIVE

19 Febbraio 2022 14:21

Reggina-Pordenone, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Granillo: formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

Non c’è due senza tre. E’ questo il detto, no? In casa Reggina dovrebbe esserlo. Crotone, Spal e… Pordenone. Tre scontri diretti e, per ora, 6 punti. La speranza è che siano 9. L’occasione è ghiotta per la compagine di Roberto Stellone, che ha intenzione di chiudere al meglio una settimana da sogno dal punto di vista sportivo ma da incubo per tutto il resto. Settimana cominciata infatti, purtroppo, col grave malore a Gallo, le condizioni preoccupanti, l’intervento d’urgenza e proseguita poi con alcune scadenze federali non rispettate proprio a causa, come affermato dal Direttore Generale Vincenzo Iiriti, dell’impossibilità del Presidente a operare. Obiettivo di questo pomeriggio, dunque, è regalare un altro sorriso ai tifosi nella speranza che il weekend possa essere foriero di nuove buone notizie. StrettoWeb seguirà come sempre ogni secondo delle emozioni dal Granillo: dal prepartita, con le formazioni ufficiali, alla cronaca testuale in tempo reale passando, a fine gara, da tabellino, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Pordenone, la cronaca testuale live

24′ – Cambiaghi si libera bene dal limite e conclude alto, maglie troppo larghe della difesa amaranto.

20′ – Montalto ci prova di testa su cross di Giraudo, pallone deviato e corner, ma nulla di fatto. Come a Ferrara, la Reggina spinge bene sull’out di sinistra con la catena Di Chiara-Giraudo.

16′ – Cosa ha fallito il Pordenone! Eccola la prima occasione vera e propria della sfida: errore di Amione nel duello di testa con l’avversario, ma Candellone spara alto un piattone da pochi metri. La Reggina ha rischiato.

13′ – Clamorosa occasione per la Reggina, ma è fuorigioco. Contropiede che passa e si conclude da Folorunsho, che da due passi spara fuori di testa Però è offside. Non si può definire prima chance del match.

9′ – Azione ben costruita dagli amaranto, che rispondono: Menez di tacco per Folorunsho, che mette in mezzo, ma blocca Perisan.

8′ – Prima conclusione del match verso è il fondo, è del Pordenone: Torrasi ci prova da 25 metri, tiro alto.

5′ – Non manca qualche errore in fase di palleggio, ma l’atteggiamento della Reggina in questo avvio sembra buono, sulla falsariga delle ultime gare.

1′ – Partiti! Comincia Reggina-Pordenone!

PRIMO TEMPO

Reggina-Pordenone, prepartita

16.30 – Mezz’ora all’inizio della sfida. Pochi intimi, almeno per il momento, al Granillo. Stadio ancora vuoto, anche se non è da attendersi il pubblico delle grandi occasioni, nonostante le due vittorie di fila, un bel pomeriggio primaverile e la settimana delicata per i ben noti fatti.

Reggina-Pordenone: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Reggina-Pordenone: Stellone sceglie la difesa a tre “mascherata”, con Di Chiara terzo, “limitato” nella spinta e supportato da Giraudo, C’è Amione al centro, al posto di Cionek, e il centrocampo a 5 con Folorunsho e Hetemaj ai lati di Crisetig. Kupisz prende il posto di Adjapong mentre Menez e Montalto tornano davanti come contro il Crotone.

Reggina (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Ménez, Montalto. A disposizione: Micai, Aglietti, Bellomo, Bianchi, Galabinov, Denis, Adjapong, Aya, Cortinovis, Franco, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Pordenone (4-4-2): Perisan; El Kaouakibi, Dalle Mura, Barison, Perri; Zammarini, Lovisa, Gavazzi, Torrasi; Cambiaghi, Candellone. A disposizione: Bindi, Sabbione, Mensah, Deli, Onisa, Anastasio, Pasa, Bassoli, Butic, Vokic, Di Serio, Iacoponi. Allenatore: Marchetto

Arbitro: Lorenzo Maggioni. Assistenti: Salvatore Affatato di VCO e Claudio Gualtieri di Asti. IV ufficiale: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. VAR: Antonio Giua di Olbia. AVAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.