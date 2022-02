Reggina-Pordenone, è già attiva la prevendita: prezzi e info dei biglietti per il match di sabato

15 Febbraio 2022 15:36

E’ già attiva la prevendita per Reggina-Pordenone di sabato pomeriggio: tutte le info

Nell’attesa di buone nuove per ciò che concerne il Presidente Gallo, operato d’urgenza dopo il grave malore subito ieri, la Reggina si concentra anche sul campo. Tra poche ore ci sarà il delicato scontro diretto di Ferrara, in casa della Spal, mentre sabato sarà di scena al Granillo un’altra diretta concorrente in classifica, il Pordenone. Il club amaranto questa mattina ha lanciato la campagna abbonamenti valida per il girone di ritorno, mentre in un’altra nota ha comunicato le info sulla prevendita per il match contro i neroverdi previsto per il 19 febbraio alle 14.

La vendita libera è già attiva da questo pomeriggio e, oltre alla biglietteria dello Store di Piazza Duomo, sarà attivo il consueto punto vendita presso Largo Botteghelle (Lato Monte PalaBotteghelle). Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo : da martedì 15 febbraio a venerdì 18 febbraio – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30; sabato 19 febbraio- dalle ore 9:00 alle ore 13:00;

: da martedì 15 febbraio a venerdì 18 febbraio – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30; sabato 19 febbraio- dalle ore 9:00 alle ore 13:00; Orari punto vendita Largo Botteghelle: da martedì 15 febbraio a venerdì 18 febbraio – dalle ore 9:00 alle ore 17:00; sabato 19 febbraio – dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

Tra i punti vendita autorizzati a Reggio Calabria, BCenters – Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop)

I PREZZI: