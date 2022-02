Reggina-Pordenone 2-0, le pagelle di StrettoWeb: Montalto da centravanti a ultras, Di Chiara o Del Piero?

19 Febbraio 2022 16:05

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Pordenone: come di consueto, al triplice fischio, le pagelle della nostra redazione

Terza gara in sette giorni, terza vittoria. La Reggina regola anche il Pordenone per 2-0 con le magie di Di Chiara e Menez. Le nostre pagelle.

Turati 6 – Il cappellino ricorda quello che utilizzava il suo attuale ds, Taibi. Ma è l’anticipazione di un pomeriggio tipicamente primaverile al parco. Non si sporca praticamente le mani per tutto il match.

Loiacono 6.5 – Gara ordinata, senza sbavature. E’ tascabile, un vero capitano.

Amione 6.5 – Se solo limitasse un po’ di irruenza, sarebbe anche pronto per altri palcoscenici. Tipica “garra” sudamericana, è contagiosa. Riscatta qualche buon salvataggio a qualche errore di gioventù.

Di Chiara 7.5 – Fa il terzo di difesa, all’occorrenza il quinto di centrocampo ma anche l’ala. E poi fa il Del Piero, togliendo le ragnatele in una punizione perfetta. Migliore in campo!

Kupisz 6 – Senza infamia né lode: solita gamba, pecca qualcosina in fase di palleggio. Fa il suo.

Hetemaj 6 – Non proprio la migliore prestazione da quando è a Reggio. Poco lucido nelle due fasi, ma non commette gravi sbavature. Da sufficienza.

Folorunsho 6.5 – E’ un Folorunsho che si deve sacrificare di più, quello di quest’anno. Ma la “versione Stellone” è altrettanto piacevole. Si prende un giallo pesante, ma prima o poi avrebbe dovuto riposare.

Crisetig 6 – Attento e senza sbavature, ma non eccelle. Sufficiente.

Giraudo 6 – Come a Ferrara, si prende la catena di sinistra con Di Chiara. E, in avvio, funziona. Poi la Reggina perde metri e anche lui si spegne, ma non manca l’impegno e quella gamba tanto mancante alla squadra amaranto all’andata.

Ménez 7 – Bisogna ammetterlo: l’attacco amaranto oggi è evanescente. Poi si alza Galabinov, lui capisce che è pronto a uscire ed è bravo e fortunato: servito sul filo, esce dal cilindro un gol dei suoi, con tutta la freddezza utile ad aspettare, saltare il portiere e riprendersi il Granillo dopo mesi difficili.

Montalto 7 – Passa da centravanti a ultras in circa 80 minuti. Comincia bene al centro, poi fa il trequartista servendo un pallone d’oro a Menez e infine chiude, sfinito, da terzino, caricando poi la Curva come il Carminello dei vecchi tempi. Ormai è un idolo.

All. Stellone 7 – Cosa dire? Sta rimettendo in sesto una squadra in grossa difficoltà: anche oggi senza brillare, ma anche oggi sapendo soffrire e approfittare degli episodi. E’ fortunato! Lo sappiamo tutti che Menez era pronto a uscire… Ora si attendono avversari più solidi, ma adesso la Reggina è tranquilla.

dal 60′ Cortinovis 6 – Ordinato, ha il compito di tenere la posizione e l’equilibrio.

dal 60′ Adjapong 6 – Prima si piazza alto, poi più basso a dar manforte alla difesa.

dal 69′ Galabinov 6 – L’obiettivo è far salire la squadra e aiutare Montalto: ci riesce.

dal 69′ Bellomo 6 – Si piazza tra le linee e poi sottopunta, fa il suo.

dall’81’ Bianchi s.v.