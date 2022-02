Reggina, difesa decimata contro il Pordenone: scelte quasi obbligate per Stellone. Convocati e probabile formazione

18 Febbraio 2022 20:18

Reggina-Pordenone, i convocati di Stellone e la probabile formazione

“Siamo in emergenza, ma abbiamo una rosa ampia”. Lo ha detto Roberto Stellone in conferenza stampa, ma era intuibile ed è confermato dalla lista dei convocati. L’allenatore della Reggina avrà una bella gatta da pelare per quanto riguarda la retroguardia in vista del match di domani contro il Pordenone (ore 14). Non c’è il pilastro Cionek, così come Stavropoulos, mentre Aya è a mezzo servizio. Al centro, abili e arruolabili appieno, solo Loiacono, Amione e Franco. Scelte quasi obbligate, dunque, mentre dalla cintola in su la situazione è già diversa, con il lungodegente Rivas ancora fuori e con Lombardi che rientra e che “non si è allenato tantissimo ma è disponibile e può far parte della partita, in corso o dall’inizio”. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Franco, Di Chiara, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Cionek, Stavropoulos, Lakicevic, Faty, Ejjaki, Rivas.

Ma quale formazione? Il tecnico amaranto ha confermato che cambierà i soliti 5-6 già ruotati nelle precedenti due gare e così farà anche a Frosinone. Scelta che, lo dicono i fatti, gli sta dando ragione. Gli undici, al netto delle assenze di cui sopra, dovrebbero avvicinarsi a quelli che hanno battuto il Crotone sabato scorso. Fuori quindi alcuni di coloro che hanno giocato martedì a Ferrara (Cionek, forzatamente, ma anche, probabilmente, Giraudo, Bianchi, Cortinovis, Tumminello, per mettere dentro i vari Amione, Hetemaj, Menez, Montalto).

In porta il primo dubbio, ma l’impressione è che resterà tale fino a fine stagione. Possibile ritorno di Turati, con la linea a 4 quasi scontata: Adjapong a destra, Loiacono e Amione al centro, l’insostituibile Di Chiara a sinistra. Hetemaj al fianco di Crisetig in mezzo, con Kupisz al posto di Giraudo, Menez al posto di Cortinovis e di nuovo Montalto al centro dell’attacco. Il modulo? Non esiste. O meglio, è talmente “elastico” da non avere interpretazione chiara e fissa, secondo quanto ha dimostrato Stellone nelle sue prime gare in riva allo Stretto. Folorunsho fa da collante tra i reparti, Menez è trequartista o all’occorrenza seconda punta, Kupisz ha le giuste caratteristiche per scivolare dietro con possibile schieramento anche a 5 in alcune situazioni, considerando anche che Di Chiara ha dimostrato a Ferrara di poter stare nei tre dietro.