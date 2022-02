Reggina-Pisa, Stellone: “primo tempo bellissimo, ripresa di sacrificio”

27 Febbraio 2022 18:23

Le parole del tecnico amaranto Roberto Stellone dopo Reggina-Pisa: l’allenatore si complimenta con la squadra per la vittoria

“E’ difficile anche toglierlo Menez. Al di là del gol ha fatto una partita fantastica. Si sta applicando, ha qualità e sta anche recuperando fisicamente”. Esordisce così, nella conferenza post Reggina-Pisa, il tecnico amaranto Roberto Stellone, ovviamente contentissimo per la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi. “Il primo tempo di oggi è stato bellissimo – spiega parlando del match – poi nella ripresa abbiamo sofferto e non siamo riusciti a salire. La pecca di questa partita è stata questa, la mancata ripartenza. Grandissima partita, però, di tutta la squadra. Abbiamo tirato 8-9 volte verso la porta, poi nella ripresa è emerso lo spirito di sacrificio. La prestazione importante comunque è di tutti: Turati, Amione, Giraudo, Di Chiara, Aya, tutti bene. Poi Crisetig non sta riposando mai, poi Hetemaj, Montalto. Anche chi è entrato. C’è Galabinov che sta stringendo i denti. Non è facile preparare partite ogni tre giorni. Abbiamo fatto 7 cambi rispetto a Frosinone non perché non è stata giocata benissimo ma perché serviva gente fresca. Dopo Frosinone coi ragazzi abbiamo resettato, non abbiamo fatto ritiro ed è la prima volta. Ora recuperiamo le energie per Vicenza, a parte Bellomo che rientra dalla squalifica forse ci sarà anche Cortinovis“.

“Perché non ho tolto Folorunsho? Non avevamo centrocampisti, l’unico era Bianchi. Ho aspettato fino alla fine perché Folorunsho poteva aiutarmi sulle palle inattive. Parlavo coi difensori, mi facevano capire che ne avevano ancora, e quindi sono rimasto in quel modo. Folorunsho poi si è sacrificato tantissimo, doveva uscire sul terzino, ha fatto una partita sporca e di sacrificio. Abbiamo speso tanto, la scelta di partire forte e poi gestire non era voluta perché la nostra intenzione è di partire sempre forte, ma a volte ci sono gli avversari che partono meglio di noi”.