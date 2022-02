Reggina-Pisa, le possibili scelte di Stellone: ritornano Folorunsho e Aya, previste le solite rotazioni

26 Febbraio 2022 19:17

Le possibili scelte del tecnico amaranto Roberto Stellone in vista di Reggina-Pisa di domani

L’avversario è ostico, il secondo di fila, dopo tre scontri diretti. Ma la Reggina ha bisogno di sfatare un tabù che va avanti da inizio stagione: ottenere punti con una big. Ad esclusione di Frosinone e Perugia all’andata – squadre che comunque non stazionavano tra le prime – la squadra amaranto ha praticamente sempre perso. E a ben guardare adesso, anche in questo girone di ritorno le cose non sembrano andare diversamente. Ma domani c’è il Pisa e c’è anche la possibilità di essere smentiti. Non sarà facile ovviamente, ma il buon vantaggio sulla quintultima e la nuova fiducia ritrovata con Stellone possono permettere a Crisetig e compagni di giocare tranquilli e con meno pressioni.

Con quale formazione, però? Con la nuova guida tecnica, difficile capirci molto. Dell’allenatore amaranto si è intuito soltanto che la sua intenzione, confermata dai fatti, è quella di ruotare tanti elementi ogni partita, anche perché si gioca ogni tre giorni, perché vuole tenere tutti sulla corda e per creare delle gerarchie. Ma sulla scelta degli uomini e sul modulo, c’è spesso sorpresa dopo l’annuncio delle formazioni ufficiali. L’emergenza di certo non aiuta, ma per domani il tecnico ritrova certamente Michael Folorunsho, la cui mancanza si è sensibilmente sentita mercoledì a Frosinone. Oltre al suo ritorno, possibile quello dal primo minuto di Hetemaj, Giraudo, Menez e Montalto. Aya sostituirà Loiacono, il quale riposerà dopo le diverse gare da titolare. Lo ha annunciato il tecnico in conferenza stampa, spiegando anche che la stessa sorte toccherà a Crisetig, ma non domani, bensì contro il Vicenza nel prossimo turno. Per quanto concerne il modulo, Stellone potrebbe confermare la linea a 3 che diventa a 4 in alcune fasi di gioco tramite lo “sganciamento” di Di Chiara quando Giraudo è in fase di spinta. Ballottaggio Kupisz-Adjapong e in porta dovrebbe tornare Turati.

Al di là delle scelte su uomini e modulo, la speranza del mister è di uscire fuori il prima possibile dall’emergenza. In conferenza ha affermato che il tempo per allenarsi è stato poco e che le partite ravvicinate hanno sicuramente influito, anche se i tanti acciaccati lo erano già prima che arrivasse lui (da non dimenticare il mese di pausa forzato causa Covid a cavallo tra vecchio e nuovo anno, problema non di poco conto se si considera il cambio di guida tecnica in quel periodo). Cortinovis ha forzato il rientro dopo Pordenone e ha allungato i tempi di quello che sembrava essere un problema lieve, mentre sono ben noti i problemi di Lombardi e Cionek. Poi ci sono i “soliti noti”, lungodegenti: Lakicevic, Stavropoulos, Ejjaki e Rivas. L’allenatore ha annunciato che tanti di questi potrebbero tornare dopo Parma, gara prevista per sabato 5 marzo.