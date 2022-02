Reggina-Pisa LIVE, le formazioni ufficiali: confermate le impressioni della vigilia

27 Febbraio 2022 14:33

Reggina-Pisa, tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Granillo: prepartita con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti

La Reggina torna al Granillo. Pomeriggio tipicamente invernale, oggi. Cielo cupo, basse temperature, pioggia. Tutto l’opposto di sabato scorso, contro il Pordenone. Ma la speranza, per i tifosi amaranto, è che il risultato possa essere lo stesso di quello che ha permesso agli amaranto di avere la meglio dei neroverdi. Differenze? Notevoli. L’avversario di otto giorni fa era ultimo in classifica e tale ci è rimasto. Quello odierno, invece, è tra i più forti e solidi della categoria: il Pisa di D’Angelo, che ha regalato il primo dispiacere stagionale alla Reggina, un girone fa. Allora era quasi uno scontro diretto, ma dopo mesi solo i toscani sono riusciti a mantenere quel passo, mentre la compagine dello Stretto è scivolata in posizioni più basse. StrettoWeb seguirà come sempre tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal Granillo: prepartita con formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino e, a fine gara, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti.

Reggina-Pisa: le formazioni ufficiali

Confermate le impressioni della vigilia: il modulo è sempre il 3-5-2, ma Aya sostituisce Loiacono e rientrano dal 1′ i vari Turati, Folorunsho, Giraudo, Menez e Montalto. Tra le fila ospiti, né Torregrossa e né Lucca davanti, la coppia offensiva è Puscas-Masucci.

Reggina (3-5-2): Turati; Aya, Amione, Di Chiara; Kupisz, Hetemaj, Folorunsho, Crisetig, Giraudo; Ménez, Montalto. A disposizione: Aglietti, Micai, Adjapong, Franco, Loiacono, Bianchi, Denis, Galabinov, Tumminello. Allenatore: Stellone.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Berra, Caracciolo, Leverbe, Beruatto; Toure, Nagy, Mastinu; Cohen; Puscas, Masucci. A disposizione: Livieri, Benali, Hermannsson, Siega, Marin, Lucca, Torregrossa, Birindelli, Gucher, De Vitis, De Marino, Marsura. Allenatore: D’Angelo.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli. Assistenti: Vittorio Di Gioia di Modena e Mattia Scarpa di Reggio Emilia. IV ufficiale: Maria Marotta di Sapri. VAR: Marco Serra di Torino. AVAR: Pietro Dei Giudici di Latina.