Reggina-Pisa 1-0, le pagelle: finalmente Menez, è la miglior versione da quando è a Reggio. Stellone, chapeau!

27 Febbraio 2022 17:45

E’ appena terminato il match del Granillo tra Reggina e Pisa: come di consueto, ecco le pagelle della nostra redazione

La Reggina vince ancora al Granillo: battuto per 1-0 il Pisa con gol di Menez. Di seguito le nostre pagelle.

Turati 7 – Per 70 minuti è spettatore, poi è protagonista e respinge qualsiasi cosa passi davanti a lui.

Aya 6.5 – Bada al solo. Fa il suo, tiene bene la linea della retroguardia e non commette errori. Passo avanti dopo l’esordio non proprio dei migliori a Terni qualche settimana fa.

Amione 7 – Muro! Guida la difesa come se lo facesse da tempo. Sventa tutto, di testa e non solo, e prova anche a impostare. La sua personalità è contagiosa.

Di Chiara 6.5 – Anche se le sue folate sulla fascia erano belle da vedere, comincia a farsi apprezzare in questo nuovo ruolo, in cui rimane concentrato e garantisce compattezza.

Kupisz 6.5 – Meglio quando c’è da correre e da difendere, ma garantisce molto equilibrio.

Hetemaj 7 – Torna a brillare dopo qualche gara così così. Prezioso il suo lavoro in mezzo al campo.

Folorunsho 6.5 – All’inizio svaria come sempre su tutto il fronte offensivo, dopo l’uscita di Menez dà una mano davanti a Galabinov. E’ il jolly del centrocampo, l’ago della bilancia sempre utile nelle due fasi. Garantisce quell’equilibrio giusto per poter decidere cosa fare: accelerarea o gestire.

Crisetig 6.5 – Oggi è perfetto in entrambe le fasi: prezioso uomo in più quando c’è da proteggere, preciso quando si è in fase di possesso. Tira la carretta da settimane, possibile riposo contro il Vicenza come annunciato da Stellone.

Giraudo 6.5 – Primo tempo così così, col freno a mano. Nella ripresa chiude perfettamente tutte le diagonali.

Ménez 7.5 – Houdini est ici! Questa volta sì, finalmente. Il gol comincia a diventare una costante, ma oltre a quello oggi regala una delle più belle prestazioni da quando è in riva allo Stretto, forse la migliore. Tocchi di classe e di prima, sa sempre cosa fare e come mandare in porta i compagni. E lo si vede anche recuperare qualche pallone in zona non sua. Benvenuto, Jeremy: meglio tardi che mai.

Montalto 6.5 – Gara di grande sacrificio e lotta. Ha la “garra”: ce l’aveva già prima, ma il suo amico argentino Denis lo ha sicuramente istruito bene. Sfiora il gol del 2-0, poi esce tra gli applausi.

All. Stellone 7.5 – Cosa chiedere di più? Sta facendo rendere al meglio tutti, anche un Menez che due mesi fa era praticamente fuori dai piani. Chi lo avrebbe mai detto? Oggi il piano è chiaro: partire forte, aggredirli, indirizzare la gara a proprio favore e poi gestire. Chapeau!

dal 60′ Galabinov 5.5 – Il suo ingresso in campo non aiuta. Inserito per tenere la loro difesa bassa, perde quasi tutti i duelli ed è troppo macchinoso.

dal 67′ Bianchi 6.5 – Prezioso nella fase di difesa del vantaggio, fa filtro in mezzo.

dal 90’+1 – Tumminello s.v.