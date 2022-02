Reggina-Pisa, i convocati di Stellone: ancora emergenza, gli assenti sono 9

26 Febbraio 2022 19:01

I convocati del tecnico amaranto Roberto Stellone per il match di domani tra Reggina e Pisa: 9 gli assenti

Ancora emergenza per la Reggina. Mister Stellone non sa più a che Santo votarsi. Anche per il match di domani contro il Pisa, lunga lista di indisponibili. Sono ben 9. Rispetto a martedì a Frosinone c’è solo il ritorno di Folorunsho, ma si aggiungono Bellomo squalificato e Cortinovis, questa volta fuori dalla lista dei convocati. Elenco ufficiale diramato poco fa dal club. 20 i convocati. Eccoli di seguito.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Aya, Di Chiara, Franco, Giraudo, Loiacono.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz.

Attaccanti: Denis, Galabinov, Ménez, Montalto, Tumminello.

Indisponibili: Cionek, Stavropoulos, Lakicevic, Faty, Ejjaki, Cortinovis, Rivas, Bellomo, Lombardi