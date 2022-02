27 Febbraio 2022 19:19

Le parole del tecnico del Pisa D’Angelo al termine del match perso contro la Reggina al Granillo

“Menez è molto forte, non lo scopro oggi, ma sul gol è stato fatto un errore evidente. Il Pisa tuttavia avrebbe meritato il pareggio per quanto prodotto. Non credo sia stato sbagliato l’approccio, la Reggina è semplicemente partita meglio. Nel secondo tempo si è giocato poco, è stato troppo spezzettato”. Ha parlato così, al termine del match perso contro la Reggina, il tecnico del Pisa D’Angelo.