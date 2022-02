27 Febbraio 2022 18:27

Le parole del difensore amaranto Bruno Amione al termine di Reggina-Pisa

In sala stampa al termine di Reggina-Pisa ha parlato anche Bruno Amione: “Volevo ringraziare il mister. I precedenti non mi hanno dato l’opportunità di giocare, volevo farlo e penso di starlo facendo bene. Il Pisa sapevamo fosse una squadra difficile. Abbiamo fatto il massimo. Come mi sono trovato a Reggio Calabria? Quando sono venuto qua mi sono trovato benissimo, mi piace molto. Anche alla mia famiglia. Volevo stare qua, anche quando non giocavo”.