Reggina-Pisa, ieri era al Granillo c’era anche Giacomo Tedesco: “grazie Reggio, tornare qui è sempre un’emozione”

28 Febbraio 2022 12:30

Ieri al Granillo, ad assistere a Reggina-Pisa, c’era anche l’ex centrocampista amaranto Giacomo Tedesco

E’ una prassi comune. Ogni tanto, qualche ex Reggina fa una “capatina” dalle parti del Granillo, ritornando lì, dove per anni ha difeso i colori amaranto, calpestando l’erba dell’impianto di Via Galileo Galilei. L’ultimo a renderlo pubblico, qualche mese fa, era stato Puggioni, presente nel match di fine ottobre contro il Parma. Fu portafortuna, allora. E ieri ce n’è stato un altro, di talismano: Giacomo Tedesco. L’ex centrocampista amaranto, cittadino onorario e grande protagonista degli anni d’oro del club dello Stretto in Serie A, era al Granillo per Reggina-Pisa: “Grazie Reggio e grazie Reggina. Tornare in città e al Granillo è sempre un’emozione. I Tedesco hanno portato bene”, ha scritto su Facebook l’ex giocatore, che non ha mai dimenticato la squadra amaranto, ricordata spesso sui social.